Dürre ohne Ende: Lokalaugenschein in Italien

„Ja, die Lage ist verdammt ernst“, stimmt ihm Luca Antonioni zu, 34 Jahre alt, Reisbauer in dritter Generation. Er hat Ingenieurwissenschaft studiert, sich aber dann für die Leitung des Familienbetriebs in der Ortschaft Tromello entschlossen. „Wenn man sich hier in der Gegend umsieht, dann hat unser Betrieb, bis jetzt zumindest, Glück gehabt. Im Moment gehen wir von 20 Prozent weniger Ernteertrag aus. Wenn es aber weiter nicht regnet, dann können auch wir dieses Jahr ganz abschreiben.“ Regen ist aber noch lange nicht in Sicht.

Am Abend sitzt Antonioni oft mit Vater und Großvater zusammen, um die Lage zu besprechen. Die älteren Landwirte sind fassungslos, so eine Verwüstung hätten sie in ihrem ganzen Leben noch nicht gesehen.

So richtig bewusst wird einem das Ausmaß der Dürre beim Anblick des Po: Die Brücke Ponte della Gerola ist 880 Meter lang. Normalerweise nimmt der Fluss fast die ganze Breite ein. Jetzt sieht man nur Rinnsale, die versuchen, sich ihren Weg zu bahnen, irgendwo aber aufgeben und versickern. Wenn der Fluss kein Wasser hergibt, dann gibt es auch fast keines in den Bewässerungskanälen. In vielen liegt der Wasserstand unter null.