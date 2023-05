Drohne lieferte Mafiosi vier Handys in Gefängnis von Palermo

Vier Mobiltelefone sind dank einer Drohne an Insassen des Gefängnisses in Palermo geliefert worden. Die Entdeckung machten Beamten der Gefängnispolizei. Sie bemerkten die Drohne, die in der Nähe der Hochsicherheitszellen flog und in der Nähe eines Fensters hielt, in dem Cosa Nostra- und Camorra-Häftlinge eingesperrt sind.