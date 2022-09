Drohende Katastrophe: Florida wappnet sich für Hurrikan "Ian"

„Ian“ wurde auf seinem Weg durch die Karibik zunehmend stärker. Das US-Hurrikanzentrum stufte den Sturm Montagabend als Hurrikan der Kategorie 3 von 5 ein, bevor er am Dienstag mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 205 km/h Kuba erreichte. In küstennahen Gebieten des Inselstaats wurden Zehntausende Menschen in Sicherheit gebracht.

Am stärksten betroffen war die Tabakregion Pinar del Río, rund 150 Kilometer westlich der Hauptstadt Havanna. Tabakfelder wurden abgedeckt, um sie vor dem Sturm zu schützen, 33.000 Tonnen Tabakblätter aus früheren Ernten wurden in geschützte Lager gebracht.