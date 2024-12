"Stech´ jeden ab": Droh-Video gegen Weihnachtsmarkt

© APA/dpa/Klaus-Dietmar Gabbert / Klaus-Dietmar Gabbert Südtiroler Brennerautobahn: Pkw prallte gegen Lkw - Lenker tot

Ein 67-Jähriger hat via Videobotschaft gedroht, südländisch aussehende Menschen am Weihnachtsmarkt in Bremerhaven abzustechen. Der Mann wurde verhaftet.