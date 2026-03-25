Eine Mutter aus Kansas City (Missouri) machte eine schockierende Entdeckung in der Verpackung der neuen Barbiepuppe ihrer Tochter. Beim Öffnen sah die US-Amerikanerin eine weiße Substanz in der Packung und kontaktierte daraufhin die Polizei.

Drogen in Puppenverpackung Wie die Polizei von Kansas City in einem Statement berichtet, ereignete sich der Vorfall am 21. März. Die Beamten haben bei der Untersuchung der Barbie-Verpackung festgestellt, dass sich die Droge Fentanyl darin befand. "Es wurde festgestellt, dass fünf manipulierte Produkte verkauft wurden" heißt es in dem Statement.

Letzte Drogen-Packung wird gesucht Vier Produkte wurden bereits aufgespürt, nach der fünften Packung wird noch gesucht. Man geht nicht davon aus, dass das letzte Produkt an einen anderen Einzelhändler geschickt wurde, zudem wurden "keine Verletzungen" im Zusammenhang mit den Verpackungen gemeldet. Laut KSHB waren die Puppen selbst nicht mit der Droge bedeckt. Die Fentanyl-Päckchen wurden in die Boxen hineingeklebt.

Fentanyl-Krise in den USA Bereits seit mehreren Jahrzehnten wird ein steigender Konsum des synthetischen Opioids Fentanyl in den USA beobachtet. Seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus im Jänner 2025 hat US-Präsident Donald Trump angekündigt, hart gegen die Drogenkriminalität im Land vorzugehen. Das Staatsoberhaupt forderte Mexiko auf, sich stärker im Kampf gegen den Drogenhandel einzubringen. Das angeblich mangelnde Vorgehen Mexikos unter anderem gegen Fentanyl-Schmuggel war einer der Gründe für Trumps Strafzölle gegen das Nachbarland.