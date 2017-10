Dieser Tweet ging unter die Gürtellinie: US-Komikerin Chelsea Handler machte sich mit einem vulgären Kommentar über das Sexleben von Donald (71) und Melania Trump (47) lustig – und erntete dafür im Netz Kritik.

Wie es um das Liebesleben des Präsidentenpaares bestellt ist, beschäftigt nicht nur die Klatschspalten. Auch Comedian Handler hat dazu eine eigene Theorie: Sie behauptet, Melania Trump würde den Sex mit ihrem Mann nur unter Drogeneinfluss ertragen.

In ihrer Rolle als First Lady will sich Melania Trump künftig der Bekämpfung von Drogen widmen und lud aus diesem Grund vergangene Woche Experten und Betroffene zu einer Diskussionsrunde ins Weiße Haus.

Dazu Handler: "Melania war Gastgeberin einer Diskussion über Opiate. Sie sagte, solange man keinen Sex mit Donald Trump haben muss, hat man keine Entschuldigung dafür, drogenabhängig zu sein."

Das Kommentar ging vielen Usern jedoch zu weit, die der Komikerin Geschmacklosigkeit vorwerfen.

Melania to host a discussion on opioid abuse. She says unless you have to have sex with Donald Trump, you have no excuse to be on drugs.