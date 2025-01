Deutschland: Bombe bei Abrissarbeiten an Carolabrücke gefunden

Bei den Abrissarbeiten an der teilweise eingestürzten Carolabrücke in Dresden ist eine Bombe gefunden worden. Das Terrassenufer wurde in dem Bereich abgesperrt. Nach ersten Angaben der Polizei handelt es sich wahrscheinlich um eine Weltkriegsbombe. Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes seien angefordert worden. Die Bombe sei im Wasser der Elbe unter der Brücke entdeckt worden, sagte ein Polizeisprecher.

Für den Abriss der Spannbetonbrücke sei von der Dresdner Altstadtseite eine Baustraße in den Fluss aufgeschüttet worden. In diesem Bereich sei in der Früh der Blindgänger gefunden worden.