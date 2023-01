Drei Tote bei Party in Luxus-Anwesen in Beverly Hills

Bei einer Party in einem Luxus-Anwesen in der NÀhe von Beverly Hills sind am Samstag drei Menschen getötet und vier weitere verletzt worden. Die Leichen der Opfer seien in einem Auto vor dem Haus entdeckt worden, teilte die Polizei in Los Angeles mit. Das Haus, das zur Kurzzeitmiete angeboten wird, befindet sich in einer der nobelsten Gegenden der Millionenmetropole im US-Bundesstaat Kalifornien.