Drei Tote bei Absturz von Sportflugzeug in Westfrankreich

Beim Absturz eines Sportflugzeugs in Westfrankreich sind drei Menschen ums Leben gekommen. Die Maschine sei am Dienstag bei Lavau-sur-Loire nahe Nantes abgestürzt, teilte die Zivilluftfahrtbehörde BEA mit. Die Maschine war laut Medienberichten einige Zeit nach dem Start vom Radar verschwunden und stürzte in die Loire.

Zunächst konnte demnach nur eines der Opfer geborgen werden. Experten der Luftfahrtbehörde wollten die Absturzstelle vor Ort untersuchen.