Drei Monate nach Entführung aus Zelt: So geht es Cleo Smith heute

Das Mädchen war Mitte Oktober nachts von einem Campingplatz 75 Kilometer nördlich ihres Heimatortes Carnarvon aus dem Familienzelt verschwunden. Als die Eltern morgens aufwachten, waren sowohl ihre Tochter als auch deren Schlafsack nicht mehr da. Der Reißverschluss des Eingangs war so weit hochgezogen, dass das Kleinkind ihn nicht selbst geöffnet haben konnte. "Von dieser Sekunde an war es ein absoluter Albtraum", erklärte Ellie Smith. "Die ganze Zeit haben wir uns so machtlos gefühlt."

Vorliebe für Puppen

18 Tage lang fehlte von Cleo jede Spur, bis sie Anfang November aus einem verschlossenen Haus eines 36-Jährigen in Carnarvon befreit wurde. Der Besitzer des Hauses wurde in der Nähe auf einer Straße festgenommen. Ende Jänner hatte er sich schuldig bekannt, das Kind in seine Gewalt gebracht zu haben. Der Vorwurf lautet auf "Kindesdiebstahl".