Großes Kino auf der Raumstation: Wenn das Weltall zur Filmkulisse wird

Der erste Satellit im All, der erste Mensch und auch der erste Hund: Einst war die Sowjetunion im Weltall den Amerikanern immer eine Nasenlänge voraus. Jetzt versucht es Russland noch einmal mit der Pole Position in der Raumfahrt: Der erste Spielfilm-Dreh im Weltall. Wurden außerirdische Szenen bisher immer im Studio gedreht, so wird das jüngste Filmdrama aus Russland tatsächlich in der Schwerelosigkeit hergestellt.

Weltraumbahnhof

Am Dienstag sind die russische Schauspielerin Julia Peressild und der Regisseur Klim Schipenko mit einer Sojus-Rakete vom Weltraumbahnhof Baikonur in der Steppe von Kasachstan aufgebrochen. Baikonur in der ehemaligen Sowjetrepublik dient ja seit Beginn des einst sowjetischen Weltraum-Programms in den 1950ern als Startplatz für alle sowjetischen und später russischen Weltraum-Missionen.

Herzoperation

Die Handlung in Kurzfassung lautet so: Ein Kosmonaut erkrankt in einer Raumstation und verliert das Bewusstsein. Den Rückflug zur Erde würde er nicht überleben. Also wird kurzerhand eine Ärztin zum Außenposten der Menschheit geschickt, um den Raumfahrer zu retten. In der Schwerelosigkeit soll sie eine Herzoperation durchführen.