DNA-Test entlarvt älteren Bauarbeiter als einen der meistgesuchten Männer Japans

Jahrzehntelang hing das Schwarz-Weiß-Fahndungsfoto von Satoshi Kirishima , einem der meistgesuchten Verbrecher Japans, in allen Polizeistationen des Landes. Nach fast 50 Jahren auf der Flucht wurde er im Jänner entdeckt und starb kurz darauf. Der 70-Jährige hatte sich unter falschem Namen zur Krebsbehandlung in ein Krankenhaus einweisen lassen.

Kirishima wurde berühmt

Das Fahndungsfoto vom jungen Kirishima mit langem Haar, dicken Brillengläsern und freundlichem Lächeln kennt in Japan praktisch jeder. Sogar Halloween-Kostüme wurden durch ihn inspiriert.

Der in Hiroshima geborene Kirishima hatte sich während seines Studiums in Tokio radikalisiert. Er schloss sich der East Asia Anti-Japan Armed Front (Bewaffnete Ostasien-Front gegen Japan) an, einer linksextremen Gruppe ähnlich der Roten Armee Fraktion (RAF) in Westdeutschland.