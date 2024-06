Disney und Ron DeSantis haben monatelangen Streit beigelegt

Damit wurde ein monatelanger Streit beigelegt. Der Deal ebne den Weg für Disney, "Milliarden von Dollar in das Walt Disney World Resort zu investieren", sagte Konzernchef Jeff Vahle am Mittwoch.

Die Vereinbarung erlaube es Disney, einen fünften Themenpark in Orlando zu bauen, die Einzelhandels- und Büroflächen zu erweitern und rund 14.000 Hotelzimmer hinzuzufügen, sodass das Resort insgesamt über fast 54.000 Zimmer verfüge. Im Gegenzug werde Disney eine Initiative für bezahlbaren Wohnraum ausbauen und sicherstellen, dass mindestens 50 Prozent der Gesamtausgaben für die Erweiterung an Unternehmen in Florida gehen, teilte der Central Florida Tourism Oversight District mit.