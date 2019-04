Dieser Hubschrauber ist der Nachfolger für Österreichs Black Hawk

Wer an Boeing denkt, dem fällt momentan vor allem die tödliche Absturzserie mit den MAX8-Flugzeugen in Äthiopien und Indonesien ein. Der US-Hersteller baut allerdings (gemeinsam mit der Tochterfirma Sikorsky) auch spektakuläre Helikopter. Vergangene Woche hob der „Sikorsky-Boeing SB>1 Defiant“ erstmals in West Palm Beach ab. Und wenn dieser Hubschrauber hält, was er verspricht, ist Boeing ein Meisterstück gelungen, der auch die Kriegsführung verändern könnte. 30 Minuten blieb er jedenfalls problemlos in der Luft, allerdings noch ohne den neue Heckpropeller zu aktivieren.