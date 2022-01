Dieser Astronaut hat mit 37 mehr erreicht als andere in ihrem Leben

Die Erinnerung an verletzte Soldaten im Feld veranlasste Kim, auch Medizin zu studieren. 2016 schloss er mit 32 Jahren ein Doktoratsstudium an der Harvard Medical School ab. Nach Praktika in drei Krankenhäusern bewarb er sich bei der NASA, wo er nach einer zweijährigen Ausbildung nun Astronaut ist. „Wir sind alle viel stärker und schaffen mehr, als wir denken“, sagt er.

Er konzentriere sich immer nur auf ein Ziel, so Kim. Im Moment sei das, die NASA auf ihrem Weg ins All zu unterstützen.