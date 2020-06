Deutschlands Buhmann: Wer ist der Fleisch-Gigant Tönnies?

Für seinen Neffen Robert Tönnies (41) gibt es nur einen Schuldigen: Clemens, den kleinen Bruder seines früh verstorbenen Vaters Bernd (1952 – 1994), der die Firma im Jahr 1971 als „Großhandel für Fleisch und Wurst“ gegründet hat. Da war Clemens 15 Jahre alt. Deshalb gehören auch Robert 50 Prozent der Tönnies-Holding mit Betrieben in Deutschland und Produktionsstandorten in Dänemark, Polen, Großbritannien und Frankreich.

Robert Tönnies forderte seinen Onkel in einem Schreiben vom 17. Juni an den Gesellschafterausschuss zum sofortigen Rücktritt auf. Als Nachfolger schlägt er Clemens’ Sohn Max vor. Die Streitigkeiten über Führungsanspruch und Gesellschafteranteile zwischen Onkel und Neffen beschäftigen mehrere Gerichte. Doch die Jungen, Robert und Max, sehen jetzt wohl ihre Chance gekommen, den Alten in Pension zu schicken. Robert will am liebsten verkaufen.