Deutschland will Reklame für Zigaretten ab 2022 verbieten

Der große Nachbar gilt in manchen Bereichen als Vorreiter; in puncto Werbung für Zigaretten ist er aber Schlusslicht: Deutschland ist das letzte Land in der EU, in dem für Tabak geworben wird: Auf Plakaten an Bushaltestellen, Bahnhöfen oder auf der Leinwand im Kino. Und wenig verwunderlich auch bei Abendveranstaltungen vor Parteitagen von CDU/ CSU und SPD, wo der Deutsche Zigarettenverband als Sponsor auftrat. In Raucherlounges gab es Zigaretten diverser Marken zur freien Entnahme.

Nun hat sich die Union durchgerungen und macht den Weg frei für ein Tabakwerbeverbot, das der Koalitionspartner SPD sowie Vertreter der Bundesärztekammer fordern. Allerdings in Trippelschritten: Ab 2021 will man die Werbung in Kinos einstellen, 2022 auf Plakaten und 2023 sollen auch Tabakerhitzer nicht mehr beworben werden, ab 2024 gilt das ebenso für E-Zigaretten.