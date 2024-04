Biss in Oberschenkel: Mann mitten in Stadt von Wildschwein attackiert

Ein 27-jähriger Mann soll in der Innenstadt von Sankt Ingbert - die fünftgrößte Stadt im deutschen Saarland - von einem Wildschwein angegriffen und leicht verletzt worden sein. Das Tier habe den Mann nach eigener Aussage in den Oberschenkel gebissen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 27-Jährige habe sich anschließend in ein Krankenhaus begeben und sei wenig später wieder entlassen worden.