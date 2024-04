Panisches Wildschwein rannte in Restaurant herum und verletzte Gast

Ein Wildschwein hat in einem Restaurant im Landkreis Kronach in Deutschland einen Gast umgerannt, Mobiliar beschädigt und Blut hinterlassen. Das Tier sei am Sonntag in den Wintergarten des oberfränkischen Lokals geraten und habe sich dort an einer beschädigten Glasfront verletzt, teilte die Polizei am Montag mit. Das panische Tier rannte anschließend einen 64-Jährigen um, der dabei leicht verletzt wurde.