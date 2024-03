Polizei stoppte Mann mit zwei Kängurus und Lamas im Auto

Zwei Jungbullen, zwei Kängurus, zwei Lamas und ein Tukan: Diese Tiere befanden sich gemeinsam auf einem Transporter, den die Polizei in Ostsachsen in Deutschland gestoppt hat. "Das Fahrzeug war jedoch weder dafür ausgelegt, noch geeignet als Tiertransporter", teilte die Polizeidirektion Görlitz am Ostersonntag mit.