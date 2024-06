Mutter soll Kleinkind in Katzenkorb aus dem Fenster geworfen haben

Ein wimmerndes, schwer verletztes kleines Mädchen ist in einer Katzenbox in Berlin im Ortsteil Altglienicke vor einem Mehrfamilienhaus gefunden worden. Das Kleinkind soll am Montagmittag aus dem dritten Stock des Hauses geworfen worden sein, Medienberichten zufolge wohl von seiner Mutter. Ein Polizeisprecher wollte dies am Abend zunächst nicht bestätigen.