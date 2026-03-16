Ein Paar aus Deutschland wollte auf Skiern den zugefrorenen Teil der Ostsee zwischen Oulu und Luleå überqueren. Doch mitten in der Nacht brach das Eis unter ihnen auf. Die beiden konnten sich gerade noch auf eine größere Eisscholle retten, wo sie mehrere Stunden ausharren mussten. Erst ein abgesetzter Notruf sowie ein SOS-Zeichen machten die Küstenrettung auf ihre Lage aufmerksam.

SOS-Zeichen aus Schnee und Eis geformt Die Küstenwache Westfinnland gab die Rettungsaktion in den sozialen Medien bekannt. Dazu wurde ein Bild veröffentlicht, das zwei Personen auf einer Eisscholle zeigt, die aus Eisstücken und Schnee ein riesiges SOS-Zeichen geformt hatten, um besser gefunden zu werden.

Deutsche setzten Notfunksignal ab Den beiden erfahrenen Wintersportlern war in der Unglücksnacht, die laut dem finnischen Sender MTV uutiset bereits vom 9. auf den 10. März stattfand, nahezu die gesamte Ausrüstung ins Meer gefallen. Auch ihr Zelt mussten sie zurücklassen. Entkräftet, durchnässt und verzweifelt aktivierten sie gegen 6:30 Uhr ihre Notfunkbake, die sie noch bei sich trugen. Mit diesem kleinen Gerät kann man per Knopfdruck ein Funksignal über Satellit senden.

Das auffällige SOS-Zeichen erleichterte Einsatzkräften des Seenotrettungszentrums Turku die Suche. Zusammen mit Luftfahrzeugen konnte das Duo trotz der schwierigen Wetterbedingungen aus der Luft ausfindig gemacht und gerettet werden.