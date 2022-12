Deutschem Bauern wurden 60 Flaschen Bullensperma gestohlen

Unbekannte haben auf einem Bauernhof in Olfen im MĂŒnsterland 60 Portionen Bullensperma gestohlen. Der Landwirt habe den Diebstahl am Dienstagmorgen bemerkt, als er eine Kuh besamen wollte, teilte die Polizei mit. Einbruchspuren gab es keine; die Kuhbesamung musste verschoben werden. „Potentielles Leben“ wurde gestohlen, heißt es im Polizeibericht.

Die Polizei ermittelt nun, ob das Sperma fachgerecht gekĂŒhlt abtransportiert wurde und möglicherweise am Markt angeboten wird, wie ein Sprecher sagte. FĂŒr den Transport sei nĂ€mlich flĂŒssiger Stickstoff nötig, damit das Sperma nicht abstirbt.

FĂŒr den Leser klinge das möglicherweise nach einer humorigen Geschichte, fĂŒr den Bauern bedeute der Diebstahl aber durchaus einen Verlust, sagte der Polizeisprecher. Die Preise fĂŒr eine Portion Bullensperma liegen nach Auskunft der Landwirtschaftskammer je nach Abstammung des Tieres zwischen 30 und 100 Euro.