Der neue Max Verstappen ist erst vier Jahre alt

Ein Vierjähriger ist im niederländischen Utrecht in der Früh unbemerkt mit dem Auto seiner Mutter zu einer Spritztour gestartet und hat prompt zwei geparkte Wagen gerammt. Im Schlafanzug und barfuß lief er danach davon, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein neuer Max Verstappen sei entdeckt worden, hieß es im Polizeibericht in Anspielung auf den niederländischen Formel-1-Rennfahrer.



Ein Stück weiter bemerkte ein Autofahrer den Buben, kümmerte sich um ihn und rief die Polizei. Da nicht sofort klar war, wo der Bub herkam, nahmen die Beamten ihn mit zur Wache und gaben ihm einen heißen Kakao. Bald darauf ging die Meldung zu dem Unfall und dem herumstehenden Wagen ein, der auf die Mutter angemeldet war.

Zusammenstoß nachgespielt

Ein Anruf bei der Mutter klärte, dass der Bub ihr Sohn war. Als die Mutter mit dem Buben telefonierte, sahen die Polizisten, dass er mit den Händen Lenkbewegungen machte und einen Zusammenstoß nachspielte. Sie vermuteten einen Zusammenhang. Am Unfallort baten sie den Buben, zu zeigen, wie er das Auto gefahren hatte. Mit dem Schlüssel gelang es ihm, den Wagen zu öffnen, zu starten und anschließend Kupplung und Gas zu bedienen. Wie sich herausstellte, war der Bub in der Früh wach geworden, als sein Vater zur Arbeit aufbrach, und hatte sich zu einer Autofahrt entschlossen.