Der Kreml krallt sich das Internet

Eine Frage der „nationalen Sicherheit“ sei es – so argumentiert der Kreml. Kritiker sehen in jenem Gesetz, das am Freitag in Kraft trat, hingegen vor allem die gesetzliche Grundlage für die totale Kontrolle des Internets durch den russischen Staat. Seit Freitag gilt es also: Jenes Gesetz mit dem Namen „Souveränes Internet“, das schon bei seiner Verabschiedung im Frühjahr Proteste nach sich gezogen hatte.

Zusammengefasst sieht das Paragrafenwerk Folgendes vor: Der Internetverkehr in Russland soll künftig nur mehr über Knotenpunkte im Land abgewickelt werden; Anbieter müssen zudem über spezielle Soft- und Hardware sicherstellen, dass die staatliche Aufsichtsbehörde Roskomnadsor Zugriff auf den Datenverkehr hat. Ziel ist ein russisches Intranet, ein „Runet“ – also die Möglichkeit für Behörden, das Internet jederzeit vom Rest der Welt abtrennen zu können.

Die russische Führung verkauft das Projekt als Maßnahme gegen Hackerangriffe. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte zudem, es bestünde weniger die Gefahr, dass sich Russland vom Internet abkopple, als dass der Westen Russland vom Netz abklemme. Daher brauche es eine unabhängige digitale Infrastruktur. Und die beinhaltet auch umfangreiche Datenspeicherung.