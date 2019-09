Der größte Flughafen der Welt ist fertig

Lufthansa und AUA bleiben vorerst am Capital International, wo übrigens auch Air China weiter seine meisten Flüge abwickeln wird.

Experten rechnen damit, dass China bis 2022 die USA als weltgrößten Flugmarkt ablösen wird.

Nationalstolz

Der neue Flughafen wird in den Staatsmedien als Zeichen für Chinas Stärke gefeiert. Seine Eröffnung erfolgte, wie geplant zum 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik, der am Dienstag mit einer Militärparade gefeiert wird. Xi lobte in blumigen Worten das Projekt Daxing, das „eine neue starke Quelle für die nationale Entwicklung“ sei.

Peinlich für BerlinMit viel Häme wird auch auf den seit 13 Jahren in Bau befindlichen Berliner Flughafen verwiesen. BER wird in den Staatsmedien als „unvollendetes“ Projekt beschrieben, das den guten Ruf „Made in Germany“ „beflecken“ wird. Auch wurden deutsche Medien zitiert, dass der viel kleinere Berliner Flughafen „zu peinlich“ sei, wenn man sich den neuen Pekinger Flughafen anschaue.

„ Daxing International ist die größte integrierte Transportdrehscheibe der Welt“, sagte Projektleiter Bai Henhong der Nachrichtenagentur Xinhua. Zu Beginn stehen vier Start- und Landebahnen zur Verfügung – in Zukunft sollen es sieben oder mehr werden.