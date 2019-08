Der Fluch der Kennedys hat ein weiteres Opfer gefordert

Was die Polizei im zuständigen Barnstable zunächst nicht bestätigten wollte, teilten Freunde des Kennedy-Clans mit ausgesuchten Medienvertretern: Die junge Frau, die am Boston College Kommunikationswissenschaften studierte, an der Spitze der Uni-Demokraten stand und sich humanitärer Hilfe in Mexiko verschrieben hatte, litt seit Jahren an Depressionen. Eine Überdosis Drogen war dem Vernehmen nach für ihren Tod verantwortlich.

“Unsere Herzen sind erschüttert durch den Verlust unserer geliebten Saiorse (gesprochen: Sörscha). Ihr Leben war voll von Hoffnung, Versprechen und Liebe”, schrieb die Familie in einer offiziellen Stellungnahme, der die Patriarchin Ethel Kennedy die persönliche Bemerkung folgen ließ, dass die Welt “heute ein kleines bisschen weniger wunderbar ist”.

Unglück von Chappaquiddick

Der Tod der Tochter von Courtney Kennedy Hill und Paul Michael Hill, der einst fälschlicherweise wegen der Beteiligung an einem IRA-Bombenanschlag in England verurteilt worden war, ist das jüngste Beispiel für die, wie es New Yorks Gouverneur Mario Cuomo einmal beschrieb, "schier unerklärliche Konzentration von Tragödien, deren Häufung bei den Kennedys geradezu klassisch ist”.