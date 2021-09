Demo vor Kapitol: US-Nationalgarde in Alarmbereitschaft

Die für Samstag geplante Demonstration für festgenommene Beteiligte am Sturm auf das Kapitol hat das US-Verteidigungsministerium die Nationalgarde in Alarmbereitschaft versetzt. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin ordnete am Freitag an, dass 100 Nationalgardisten zur Unterstützung der Polizei beim Schutz des Sitzes des Kongresses bereitstehen sollten. Die Kapitol-Polizei hatte das Verteidigungsministerium um die Hilfe gebeten.

Der Chef der Kapitolpolizei, Tom Manger, sagte am Freitag, es gebe Hinweise auf mögliche Bedrohungen rund um die Demo. Ob diese glaubhaft seien, sei schwer zu sagen, aber auch vor der gewaltsamen Erstürmung des Kapitols Anfang Jänner habe es ähnliches Online-Gerede gegeben. "Also gehen wir kein Risiko ein."