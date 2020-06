Debatte um Atommülldeponie: Suche nach einem Lager für die Ewigkeit

Dafür muss ein Ort gefunden, der etwas ermöglicht, was fern der menschlichen Vorstellungskraft liegt: hoch radioaktiven Abfall für mindestens eine Million Jahre unter der Erde einzuschließen. „Wir suchen eine stabile geologische Formation, die über eine unendlich lange Zeit sicherstellt, dass die radioaktiven Stoffe von der Umwelt abgeschirmt werden.“

Laut König eignen sich Ton, Salz oder Kristallin, besonders Granit, als Wirtsgestein. In Finnland wird gerade eine Deponie im tiefen Granit gebaut. Man stehe im Austausch, sagt König. „Alle haben Vor- und Nachteile und müssen fachlich in Betracht gezogen werden, entscheidend ist am Ende das gesamte Endlagerkonzept“, sagt er – auch mit Blick auf die jüngste politische Debatte. Einige Ministerpräsidenten, deren Länder wegen geologischer Beschaffenheit geeignet sind (Sachsen, Niedersachsen, Baden-Württemberg, Bayern) wehren sich im Vorfeld.

Politische Querschüsse hält Wolfram König für kontraproduktiv. Letztlich muss in der Gesellschaft eine breite Akzeptanz herrschen. Diese könne nur gelingen, wenn die Menschen mitsprechen können und nicht das Gefühl haben, die Entscheidung für den Standort, die der Bundestag am Ende trifft, fuße nicht auf fachlichen und sicherheitsgerichteten Kriterien. In den nächsten Jahren sollten daher Gruppen aus dem mit der Suche beauftragten Unternehmen, Wissenschaftern, Kommunalvertretern und interessierten Bürgern gemeinschaftlich einen Bericht erstellen, „in dem Erkenntnisse, Bedenken und Fragen zusammengefasst werden“.

„Am Ende muss ein Ort die Last tragen, die während der jahrzehntelangen Atomstromproduktion angefallen ist.“ Ein bisschen Klarheit könnte es im Herbst geben. Da will die Bundesgesellschaft für Endlagerung Regionen benennen, die sich aus ihrer Sicht nicht eignen, etwa wegen Bergbautätigkeit. Vorerst gilt aber die weiße Landkarte – auch für Gorleben.