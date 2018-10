Das Ende der Zeitumstellung lässt noch auf sich warten

In zweieinhalb Wochen, am 28. Oktober, ist es wieder so weit – um drei Uhr morgens werden die Uhren wieder um eine Stunde zurückgestellt. Doch wer hofft, es könnte vielleicht eines der allerletzten Male sein, dass halbjährlich an der Uhr gedreht wird, dürfte enttäuscht werden.

„Die Menschen wollen das, wir machen das“, hatte EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker vor einem Monat versprochen. Und so machte er Druck dafür, mit der ungeliebten Zeitumstellung ab Frühling kommenden Jahres endgültig zu Schluss machen – rechtzeitig vor den Wahlen zum EU-Parlament im Mai. Bis 31. März (einen Tag nach dem Brexit) sollen alle 27 EU-Staaten angeben, was sie für ihr Land wollen: Ständige Sommerzeit oder ständige Winterzeit.

Doch gegen den von Juncker vorgegebenen Zeitplan legen sich so manche der EU-Staaten quer. „Die Mehrheit ist noch zögerlich und hat noch keine klare Position, ob man lieber für die ständige Sommerzeit oder ständige Winterzeit optiert“, erfuhr der KURIER aus Diplomatenkreisen. Und zu hören war auch: Einige Staaten überlegten sogar eine Volksbefragung – was die Einführung einer umstellungsfreien Zeit weiter erheblich verzögern würde.„Sehr ärgerlich“ findet das so manch an den Planungen beteiligter Diplomat, „das ist ja nun wirklich handwerklich keine schwierige Entscheidung.“