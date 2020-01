Dammbruch mit 270 Toten: Brasilien verklagt deutschen TÜV Süd

Knapp ein Jahr nach dem Staudammbruch in Brasilien mit 270 Toten hat die brasilianische Staatsanwaltschaft den TÜV Süd und den Bergbaukonzern Vale angeklagt. Die Staatsanwaltschaft begründete die Anklage gegen die Unternehmen am Dienstag mit den verheerenden Auswirkungen des Unglücks auf die Umwelt. Gegen 16 Einzelpersonen sei zudem Mordanklage erhoben worden.

Nach dem Dammbruch in dem Vale-Bergwerk in Brumadinho am 25. Jänner 2019 hatte sich eine riesige Schlammlawine über die Umgebung ergossen. Es handelte sich um eines der schwersten Unglücke in der Geschichte Brasiliens.