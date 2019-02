Dramatisches Video zeigt Moment des Dammbruchs in Brasilien

Nach einem Dammbruch an der Mine Corrego do Feijao sind nun Videoaufnahmen aus Überwachungskameras ins Netz gestellt worden. Der Damm des brasilianischen Bergbaukonzerns Vale war am 25. Jänner gebrochen. Eine Schlammlawine rollte über Teile der Anlage und benachbarte Siedlungen nahe der Ortschaft Brumadinho im Bundesstaat Minas Gerais hinweg und begrub Menschen, Häuser und Tiere.