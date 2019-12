D: Frau entblößt Brust und bespritzt Kontrollor mit Muttermilch

Mit einem ungewöhnlichen Angriff einer Schwarzfahrerin hat es ein Kontrolleur in der deutschen Stadt Gelsenkirchen zu tun bekommen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, erwischte der Mann die 31-Jährige und einen Begleiter am Samstag in einer Straßenbahn ohne Fahrscheine. Als beide aussteigen sollten, entblößte die Frau demnach ihre Brust und bespritzte den Kontrolleur mit Muttermilch.