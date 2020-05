Viertelmillion Tote; 3,5 Millionen Infektionen weltweit

Unterdessen kommt das medizinische Institut IHME an der Universität Washington zu dem Ergebnis, dass bis Anfang August 135.000 Amerikaner an einer Ansteckung mit dem Coronavirus gestorben sein werden. In der Projektion sind die steigende Mobilität und die Lockerung von Einschränkungen zum 11. Mai in 31 Bundesstaaten berücksichtigt.