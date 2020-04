US-Bundesstaat klagt China wegen Vertuschung

"Während der entscheidenden Wochen des anfänglichen Ausbruchs haben die chinesischen Behörden die Öffentlichkeit getäuscht, wichtige Informationen unterdrückt, Whistleblower festgenommen, die Übertragbarkeit von Mensch zu Mensch trotz wachsender Hinweise bestritten, entscheidende medizinische Forschung zerstört, zugelassen, dass Millionen von Menschen dem Virus ausgesetzt werden, und sogar Schutzbekleidung gehortet", heißt es in der Klage. Dadurch sei eine "weltweite Pandemie" ausgelöst worden, die "unnötig war und hätte verhindert werden können".

USA: Mehr als 45.000 Todesfälle

In Missouri wurden bereits mehr als 6.000 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet. Mehr als 220 Menschen kamen ums Leben. In den gesamten USA wurden mehr als 810.00 Ansteckungen und mehr als 45.000 Todesfälle bestätigt - mehr als in jedem anderen Land der Welt.