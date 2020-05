Königliche Schwanenzählung an der Themse fällt heuer ins Wasser

Der Buckingham-Palast wollte die Absage zunächst nicht bestätigen, eine offizielle Erklärung wird in den kommenden Tagen erwartet.

"Swan Upper" in Uniformen

Die Begutachtung der Tiere findet jedes Jahr über fünf Tage hinweg im Juli statt, in diesem Jahr war der Zensus einem Palastsprecher zufolge für den 13. bis 17. Juli angesetzt. Zu dem Spektakel gehören die "Swan Upper" in roten Uniformen, die regelmäßig große Menschenmengen am Ufer der Themse anlocken.