Coronavirus: Brasilien mit mehr als vier Millionen Infektionen

Die Zahl der verzeichneten Coronavirus-Infektionen in Brasilien hat die Schwelle von vier Millionen Fällen überschritten. Wie das Gesundheitsministerium in Brasília am Donnerstag mitteilte, wurden innerhalb von 24 Stunden fast 44.000 neue Ansteckungsfälle registriert. Die Gesamtzahl stieg damit auf 4,04 Millionen.

Allerdings gibt es leichte Hoffnungen, dass der Höhepunkt der Virus-Ausbreitung zunächst überschritten sein könnte. Dem Ministerium zufolge gingen die täglichen Infektionsraten zuletzt etwas zurück.