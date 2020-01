Coronavirus: 6.000 Schiffspassagiere müssen an Bord bleiben

Die 6.000 Passagiere und 750 Besatzungsmitglieder an Bord des Kreuzfahrtschiffes "Costa Smeralda", das am Donnerstag wegen Verdachts auf das Coronavirus im Hafen der Stadt Civitavecchia bei Rom festgehalten wurde, müssen voraussichtlich die Nacht an Bord verbringen. Bisher gab es noch keine Resultate der Analysen, mit denen festgestellt werden soll, ob eine Passagierin am Virus erkrankt ist.

Eine Touristin aus der chinesischen Sonderverwaltungszone Macao hatte an Bord Symptome wie Fieber und Atemprobleme gehabt, die ein Anzeichen für das Coronavirus sein könnten. Auch ihr Mann war untersucht worden. An Bord der "Costa Smeralda" befanden sich laut der Reederei Costa Crociere, Betreiberin des Schiffes, rund 750 chinesische Passagiere.