Corona-Lockdown im australischen Victoria nach Monaten aufgehoben

In Australien leben rund 25 Millionen Menschen. Seit Beginn der Pandemie wurden etwas mehr als 27.500 Corona-Fälle registriert - und damit deutlich weniger als in vielen anderen Industrieländern. Am Mittwoch wurden in Victoria zwei neue Corona-Fälle gezählt, in New South Wales, dem bevölkerungsreichsten Bundesstaat, einer. 907 mit dem Virus infizierte Menschen starben, davon 819 in Victoria.