Corona-Ausgangssperre: Wie Bürger Sri Lankas den Opfern der Osteranschläge gedenken

Die Corona-Pandemie macht es derzeit vielen trauernden Menschen schwer, sich zu verabschieden oder vor Ort Anteilnahme zu zeigen. Auch die Menschen in Sri Lanka, die den Opfern der islamistischen Anschlägen vor einem Jahr, gedenken wollten, konnte das nicht tun. Zur Bekämpfung der weiteren Verbreitung von COVID-19 gelten wurden im Land Ausgangssperren verhängt.

Das Oberhaupt der katholischen Kirche in dem südasiatischen Inselstaat, Kardinal Malcolm Ranjith, rief die Gläubigen in einer Fernsehansprache am Dienstag auf, ein Licht anzuzünden und zu Hause zu beten. Viele Menschen taten dies auch via Social Media.