Cool am Pool mit Konflikt-Mediatoren

In Österreich scheint die Burkini-Debatte, wie es sie 2017 gab, derzeit kein Thema zu sein. Damals gab es große Aufregung – etwa um das Neuwaldegger Bad , wo jede Ganzkörperkleidung verboten ist. Einen Shitstorm erntete damals auch das Badeschiff nach einer Gratisaktion für Burkiniträgerinnen.

Die öffentlichen Schwimmbäder in Wien erlauben „echte Burkinis“, die wegen der Hygiene aus synthetischem Stoff sein müssen.

So handhaben das auch die Bäder in Zell am See, dem Hotspot für arabische Touristen. Dort gab es anfangs eine Broschüre auf Arabisch mit Benimmregeln. Diese wurde nach „allgemeiner Aufregung“ eingestellt, sagt Geschäftsführer Oliver Stärz. Er möchte sie wieder einführen.

Benimmregeln

Viele Touristen würden über Deutschland einreisen und deshalb die Flyer am Flughafen nicht bekommen. Probleme gebe es nicht mit Gewalt, sondern mit Kindern, die einfach abgegeben werden oder nicht schwimmen können, berichtet Stärz. Bedarf für Sicherheitspersonal sehe er derzeit nicht.

In Wien sind in den Bädern 40 Securitys beschäftigt. Nach dem Höchststand an sexuellen Übergriffen im Jahr 2017 gab es 2018 einen Rückgang, heuer stagnieren die Zahlen, bestätigt ein Sprecher der Wiener Bäder.