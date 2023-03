Queen ließ sich bei Deutschland-Besuch Pferde um 60.000 Euro schenken

Eigene Klobrille und Premium-Klopapier, Edel-Whisky und seine Lieblings-Mineralwasser: All das soll nebst zwei zwei Gemälden von den Schottischen Highlands zur klassischen Reiseausstattung des britischen Königs Charles III. gehören. Zumindest wenn man dem Buch "Rebel Prince: The Power, Passion and Defiance of Prince Charles" glaubt, das der britische Investigativ-Journalist Tom Bower vor einigen Jahren schrub.

Dabei dürfte er ganz die Gewohnheiten seiner verstorbenen Mutter übernommen haben: Einem Medienbericht zufolge offenbaren bisher unter Verschluss gehaltene Unterlagen den Aufwand, der für die Deutschlandbesuche von Königin Elizabeth II. betrieben wurde. Das Magazin „Spiegel“ konnte nach Angaben vom Montag tausende Blätter solcher Akten einsehen. Darunter waren Vermerke für die Treffen der Queen mit deutschen Bundespräsidenten und Bundeskanzlern, Briefe der Monarchin und ihrer Berater sowie Unterlagen des Protokolls.