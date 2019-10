Carola Rackete: Seenotretterin "mochte Seefahrt noch nie"

„In den letzten Monaten ist eine Symbolfigur erschaffen worden, die mit mir persönlich wenig zu tun hat“, sagte Rackete. „Mein Leben wird auf 21 Tage reduziert, in denen ich vor Lampedusa lag und verhaftet wurde.“

"Ultralangweilig"

Sie wolle nicht als „Carola, Heldin der Seenotrettung“ verehrt werden. „Ich finde es okay, wenn man sagt, hier hat sich eine Person eingesetzt. Aber dass zum Beispiel in Italien jemand ein Bild von mir mit einem Heiligenschein an die Wand gemalt hat, finde ich nicht angebracht“, so Rackete.

Anfang November erscheint ihr Buch, in dem sie zum Handeln gegen die Umweltzerstörung aufruft.