Carbonara-Verstimmung zwischen New York und Rom

Ein von der "New York Times" veröffentlichtes Rezept zur Herstellung des typisch römischen Gerichts "Spaghetti alla carbonara" hat in Italien eine Welle der Empörung ausgelöst. Scharfe Kritik hagelte aus Italien wegen des Rezepts "Smoky Tomato Carbonara", in dem das Eigelb mit Paradeisersoße vermischt wird.

Italienische Gourmets bemängelten, dass in dem von der US-Zeitung veröffentlichten Rezept nicht "Guanciale", der beste Speck aus der Backe oder dem Nacken des Schweins geschnitten verwendet wird, sondern gewöhnlicher "Bacon". Die Carbonara der New York Times sei nur eine "schlechte Karikatur" von Roms Symbolgericht, kritisierte der italienische Landwirtschaftsverband Coldiretti. "Carbonara mit Paradeisersoße ist nur die Spitze des Eisbergs bei der Verfälschung der italienischen Gastronomie im Ausland", protestierte der Landwirtschaftsverband.