Neuer Grenzwert für Cannabis am Steuer in Deutschland

Der künftige Grenzwert für Cannabis am Steuer in Deutschland dürfte wohl im Sommer in Kraft treten .

Der Bundesrat werde voraussichtlich am 5. Juli über das Gesetz beraten, sagte ein Sprecher des deutschen Verkehrsministeriums am Freitag in Berlin. Das vom Bundestag am Donnerstagabend beschlossene Gesetz sei in der Länderkammer nicht zustimmungsbedürftig.