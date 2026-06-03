Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Welt

Feuer auf Campingplatz in Deutschland: Drei Menschen verletzt

Auf einem Campingplatz in Niederkrüchten-Brempt in Nordrhein-Westfalen ist ein Feuer ausgebrochen. Dabei wurden drei Personen verletzt und mehrere Wohnwagen zerstört.
03.06.2026, 12:58

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Feuerwehrautos mit Blaulicht und Einsatzkräften auf einer Straße vor herbstlichen Bäumen.

Am frühen Mittwochmorgen (3. Juni) meldeten mehrere Personen den Einsatzkräften eine massive Rauchsäule über einem Campingplatz in Niederkrüchten-Brempt im nordrhein-westfälischen Kreis Viersen. 

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung bekanntgibt, waren fünf Parzellen von dem Brand betroffen. Drei Menschen wurden verletzt.

Kurioser Unfall: Auto kracht in Brunnen – Fahrer (21) isst seelenruhig weiter

Brand auf Campingplatz

Laut der Tagesschau war zunächst ein brennender Baum gemeldet worden. Fast 70 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten dem Polizeibericht zufolge kurz nach 4:30 Uhr zu dem Campingplatz aus, um die Flammen zu bekämpfen. 

Fünf Wohnwagen brannten vollständig aus. Auch mehrere Hütten und Anbauten auf dem Gelände wurden durch das Feuer beschädigt. Wie RTL berichtet, entstanden nach Angaben der Feuerwehr bei insgesamt zehn Wohnwagen schwere Schäden. Aus Sicherheitsgründen wurden 26 Gasflaschen geborgen, von denen einige bereits explodiert waren. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Nach Kollision auf Wasserrutsche: 25-Jähriger verstorben

Drei Verletzte

Drei Personen erlitten Verletzungen. Eine 41-Jährige aus Viersen wurde mit einer Rauchgasvergiftung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, konnte dieses aber bereits wieder verlassen.

Ersten Ermittlungen zufolge könnte ein technischer Defekt in einer der betroffenen Parzellen die Ursache für den Brand sein. Die Ermittlungen dauern an. 

Deutschland
kurier.at, mka  | 

Kommentare