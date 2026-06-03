Am frühen Mittwochmorgen (3. Juni) meldeten mehrere Personen den Einsatzkräften eine massive Rauchsäule über einem Campingplatz in Niederkrüchten-Brempt im nordrhein-westfälischen Kreis Viersen. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung bekanntgibt, waren fünf Parzellen von dem Brand betroffen. Drei Menschen wurden verletzt.

Brand auf Campingplatz Laut der Tagesschau war zunächst ein brennender Baum gemeldet worden. Fast 70 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten dem Polizeibericht zufolge kurz nach 4:30 Uhr zu dem Campingplatz aus, um die Flammen zu bekämpfen.

Fünf Wohnwagen brannten vollständig aus. Auch mehrere Hütten und Anbauten auf dem Gelände wurden durch das Feuer beschädigt. Wie RTL berichtet, entstanden nach Angaben der Feuerwehr bei insgesamt zehn Wohnwagen schwere Schäden. Aus Sicherheitsgründen wurden 26 Gasflaschen geborgen, von denen einige bereits explodiert waren. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.