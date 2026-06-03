Kurioser Unfall: Auto kracht in Brunnen – Fahrer (21) isst seelenruhig weiter
Eine spektakuläre Kollision mit einem Brunnen in Sydney hat einen jungen Franzosen nicht davon abgehalten, in dem Unfallauto sein Fast Food zu essen. "Seltsamerweise" habe der 21-Jährige nach dem Crash einfach weitergegessen, sagte Anderson Lessing von der Polizei der australischen Metropole dem lokalen Radiosender 702 ABC Sydney.
Essenslieferant krachte mit SUV in historischen Brunnen
Der Franzose hatte demnach am Mittwoch in den frühen Morgenstunden einen SUV in den Archibald-Brunnen im Hyde Park im Stadtzentrum gesteuert. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen rücksichtslosen Fahrens eingeleitet.
Auto steckte zur Hälfte im Brunnen
Auf Polizeibildern war zu sehen, dass die hinteren Reifen seines Wagens im Brunnenbecken steckten, während der Vorderteil über dem steinernen Brunnenrand hing. Der Schaden wird auf mindestens 15.000 australische Dollar (12.900 Euro) geschätzt. Der Fahrer blieb unverletzt. Er war nach eigenen Angaben mit einer Essenslieferung unterwegs gewesen, als der Unfall geschah.
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