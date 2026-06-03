Eine spektakuläre Kollision mit einem Brunnen in Sydney hat einen jungen Franzosen nicht davon abgehalten, in dem Unfallauto sein Fast Food zu essen. "Seltsamerweise" habe der 21-Jährige nach dem Crash einfach weitergegessen, sagte Anderson Lessing von der Polizei der australischen Metropole dem lokalen Radiosender 702 ABC Sydney.

Essenslieferant krachte mit SUV in historischen Brunnen Der Franzose hatte demnach am Mittwoch in den frühen Morgenstunden einen SUV in den Archibald-Brunnen im Hyde Park im Stadtzentrum gesteuert. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen rücksichtslosen Fahrens eingeleitet.