Umstrittenes Projekt: Café auf Kuppel des Petersdoms fertig

Hoch über Rom soll schon im September ein neues Gastronomieangebot eröffnen: Auf der Terrasse des Petersdoms ist ein Bistro fertiggestellt worden. Der neue Bereich auf der Kuppel des Petersdoms soll Besuchern künftig Speisen und Getränke mit einem einzigartigen Blick über die Ewige Stadt bieten. Trotz Kritik aus Teilen der Kurie und aus katholischen Kreisen wurden die Arbeiten abgeschlossen, berichtete die römische Tageszeitung „Il Messaggero“ (Sonntagsausgabe).

Neben dem bereits bestehenden kleinen Café, in dem Besucher nach dem Aufstieg zur Kuppel bisher Getränke kaufen können, entstand zuletzt ein größerer Bereich mit Küche und der Möglichkeit, fertige Speisen anzubieten. Geplant ist ein Ort, an dem Besucher in unmittelbarer Nähe zur Spitze der von Michelangelo geprägten Basilika mit Blick über Rom essen und trinken können.