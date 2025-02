Eklat im Petersdom in Rom: Mann wütete vor Touristen auf dem Altar

Im Petersdom in Rom ist es am Freitag zu einem vandalischen Akt gekommen. Unter den fassungslosen Augen der Touristen gelang es einem Mann mit einem Sprung, auf den Hochaltar zu klettern, direkt unter dem kürzlich restaurierten Baldachin des Renaissance-Architekten Gian Luigi Bernini . Danach begann er wütend, einige kostbare Kandelaber aus dem 19. Jahrhundert zu Boden zu werfen. Einige fielen zu Boden und wurden beschädigt.

Vandalismus ist in der überfüllten Basilika nichts Neues. So hatte sich ein Ukrainer aus Protest gegen die russische Invasion nackt ausgezogen und den Erzpriester der Basilika gezwungen, den Altar neu zu weihen, wie es nach einer blasphemischen Geste üblich ist.

Wegen des am 24. Dezember begonnenen Heiligen Jahres herrscht Hochbetrieb im Vatikan. Über 32 Millionen Besucher werden in diesem Jahr in Rom erwartet.