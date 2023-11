Busunfälle in Mexiko und Peru: Mindestens 35 Tote und Dutzende Verletzte

23 Tote in Peru

Bei einem Busunglück in Peru sind mindestens 23 Menschen ums Leben gekommen. Drei weitere Menschen wurden nach Behördenangaben vom Dienstag verletzt, als der Bus von einer Bergstraße in den Anden abkam und 300 Meter tief in eine Schlucht stürzte. Die Unglücksstelle, die abgelegen in mehr als 3.250 Metern Höhe in der nördlichen Provinz Corongo liegt, ist demnach schwer zu erreichen.

Der Bürgermeister der nahe gelegenen Stadt Yanac machte den schlechten Zustand der Straße für das Unglück verantwortlich: "Die Straße ist in furchtbarem Zustand - das sind die Folgen", sagte Bürgermeister Carlos Pinedo Lokalmedien.

